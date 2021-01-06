حقنة لمسة العصب.. فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها

تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها من خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية، مشيرة إن مرضها بسبب حقنة لمسة العصب.

الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.