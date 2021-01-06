أغنية ما نستمر تتخطى مليون مشاهدة

تخطت أغنية النجمة ديانا حداد "ما نستمر" والتي طرحتها مؤخرا من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، المليون مشاهدة، محققة مليونا و200 ألف على موقع "يوتيوب"، وهي تنتمي إلى اللون العراقي.

وتعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقيا مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل وهي من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي.

وقالت في مقدمة الأغنية:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي.. ومو مهم.