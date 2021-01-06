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إطلالة جريئة.. مريم أوزرلي تستعيد ذكريات رحلتها في إيطاليا

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نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وهو ما صدم متابعيها .
وظهرت مريم أوزرلي في الصورة و هي تستعيد ذكريات رحلتها في ايطاليا عام 2019 .

و ظهرت مريم ورهي ترتدي توب اوف شولدر باللون الزيتي و تنوره قصيرة مشجرة وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأضافت مريم اوزرلي لمسة ناعمة على إطلالتها، حيث انها رفعت خصلات شعرها مما جعل اطلالتها مميزة.
و لم تتكلف مريم اوزرلي بوضع المكياج و اعتمدت علي جمال  بشرتها، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.
و اكملت مريم اوزرلي اطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة حيث انها اكتفت فقط بإرتداء ساعة يد .

جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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