بسبب لؤلؤ.. مي عمر تريند رقم 3 على يوتيوب

تصدرت الفنانة مي عمري، تريند رقم 3 على "اليوتيوب" بمشهد جمعها بنرمين الفقي، من مسلسلها الجديد "لؤلؤ".
يروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.
"لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، محمد الشرنوبى، جورى بكر ، نرمين الفقى، إدوارد و ملك أحمد زاهر، تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج : تامر مرسي، شركة سينرجى للانتاج التليفزيونى والسينمائى وخدمات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة.
يذكر أن المسلسل يعرض على قناة ON من الأحد إلى الخميس الساعة 7.45 ، ويعاد الساعة 2 صباحًا و1 مساء.
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