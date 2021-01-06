نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفجر الفني يكشف حقيقة تعاون تامر حسني مع وليد منصور وروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر مؤخرًا عدة أخبار تفيد استعداد النجم تامر حسني، لتجربة سينمائية جديدة مع الفنانة روبي، والمنتج وليد منصور، وأكدت تلك الأخبار على استقرارهم على اسم الفيلم الذي من المفترض أن يبدء فريق عمله تصوير أولى مشاهده خلال الشهور القليلة المقبلة.

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أنه لاصحة لتلك الأخبار ولا يوجد في الوقت الحالي مشروع سينمائي يجمع النجم تامر حسني، بروبي وبالمنتج وليد منصور.

في سياق آخر انتهي تامر حسني، من تصوير الأغنية الخاصة لبطولة العالم لكرة اليد والمقرر طرحها لأول مرة بحفل البطولة يوم 13 من يناير الجاري بالصالة المغطاه باستاد القاهرة.