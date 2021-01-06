أزمة جديدة تواجه ظافر العابدين في الحلقة الـ 64 من مسلسل عروس بيروت

شهدت أحداث الحلقة الـ 64 من مسلسل عروس بيروت الذي يعرض عبر منصة شاهد VIP انقلابا في الأحداث، ففي الوقت الذي نجح فيه فارس "ظافر العابدين" في إصلاح الأوضاع مع شقيقه آدم "محمد الأحمد" وخل الخلافات بينهما والتقرب إلى بعضهما البعض يدخل على الخط شخصا آخر ويخبر ادم أن فارس يخطط له ويدبر له مكيدة.

كما ينفصل هادي " فادي الياغي" عن خطيبته عبير بعدما تتأكد من حبه لزوجة شقيقه ثريا " كارمن بصيبص".

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.