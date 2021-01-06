أخبار الفن: عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة جديدة.. فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها.. أسرار في حياة ممدوح عبد العليم.. رامي جمال يطبق مبادرة إنسانية

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تصدر اسم الفنان الكبير عمرو دياب مؤشرات البحث بـ جوجل على مدار الأيام الماضية بسبب الشائعات التي تلاحقه دوما، خاصة أنه من النجوم الذين يلتزمونا الصمت ولا يعلقون على ما يتردد.

أثار الهضبة عمرو دياب جدلا كبيرا بعد انتشار صورة له مع إحدى الفتيات، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وهو ما صدم متابعيها .

تصدرت الفنانة فيفي عبده، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها من خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد لتطمئن جمهورها عن حالتها الصحية، مشيرة إن مرضها بسبب حقنة لمسة العصب.

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في إحدى صورها مع شقيقتها كايلي جينر، بدون خاتم الزواج الذي يقدر ثمنه بحوالي مليون و300 ألف دولار أمريكي، لتتأكد معلومة انفصالها عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

تصدر النجم الراحل ممدوح عبد العليم محرك البحث جوجل، حيث حلت أمس 5 يناير ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، والتي حدثت منذ 4 أعوام.

نشر الفنان رامي جمال تويتة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، معلنًا عن توفير أنابيب أكسجين بالمجان في المنصورة لمرضى كورونا.