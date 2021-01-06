رسائل دعم من نجوم الفن لـ حورية فرغلى

فى الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة حورية فرغلى

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الرسائل لـ حورية فرغلى ..

الفنان سيد رجب

نشر الفنان سيد رجب صورة تجمعه بالفنانة حورية فرغلى من أحد أعمالهم الفنية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك معلقا: "أزمة وهتعدى وانتى جميلة القلب قبل كل شيء.

الفنان محمود عبد المغنى

ونشر الفنان عبد المغنى، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة مع حورية، خلال الأعمال الفنية التى تشاركا فيها معا، معلقا "كنتى وستظلى جميلة قلبا وقالبا، أزمة وهتعدى".

الفنانة أميرة العايدى

كتبت الفنانة أميرة العايدي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حورية حبيبتى بحبك اووى، إن شاء الله هتقومى وهتبقي أحسن من الأول إن شاء الله فترة وهتعدى كلنا جنبك يا حبيبتى".

الفنان مصطفى درويش

نشر الفنان مصطفى دوريش، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورة لحورية، وعلق "جميلة القلب و المظهر حورية فرغلي ، كل اللي اشتغل معاكي و عرفك عن قرب شهدلك بطيبة القلب وجمال الروح وحبك للجميع ، متزعليش ان الكل اتلهى لان ده حال الدنيا و كل واحد بيعافر في اتجاه وبينشغل حتى عن اقرب ناس ليه، بس اللي لازم تعرفيه ان الكل بيحبك و منتظرينك ترجعي احسن من الاول".