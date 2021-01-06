أعلن الفنان أحمد حاتم، عن إصابة المنشد الديني مصطفى عاطف بفيروس كورونا المستجد.

ونشر "حاتم" صورة تجمعه مع المنشد الديني مصطفى عاطف قائلًا: "ادعوا لمصطفى يقوم بالسلامة.. كوفيد وهيروح لحاله إن شاء لله". وأعلنت الداعية فايزة أبوزيد، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها بفيس بوك، إصابة المنشد الدينى مصطفى عاطف بفيروس كورونا، حيث كتبت قائلة: "السلام عليكم ورحمه الله ادعوا لابنى العزيز الغالى ابن أختى وحبيبتى مصطفى عاطف، بالشفاء العاجل أصيب بكورونا".

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