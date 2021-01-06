عبير صبري تكشف حقيقة تصريحاتها عن الحجاب: تريند قذر

حالة من الغضب تعيشها الفنانة عبير صبري بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل التريند .

وكتبت عبر فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وأضافت: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الاجابه بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".