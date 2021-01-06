بطولة حلا شيحة.. الفيلم الوثائقي أثل يشارك في مهرجان العين السينمائي بالإمارات

يشارك الفيلم الوثائقي أثل للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة حلا شيحة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي (23- 27 يناير/كانون الثاني)، وسيعرض الفيلم في قسم الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة.

مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع, ويكون منصة لعرض الافلام الاماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.

حصد الفيلم 3 جوائز هي جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضًا بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا، و جائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند.

كما اختير رسميًا للمشاركة في عدة مهرجان دولية من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، ومهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

أثل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وإنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام، شارك في التمثيل الفنانة حلا شيحا والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

اليازية بنت نهيان آل نهيان أسست شركة أناسي للإعلام عام 2007 التي أنجزت العديد من الإنتاجات السينمائية المتوافرة على منصات iTunes وفيرجين ميجاستورز وأعمال تليفزيونية أخرى. ساهمت اليازية بشكل أساسي في الإنتاجات الوثائقية لشركة أناسي ومن بينها "وطن للتاريخ... أمة للمستقبل"، "سيرة للإحسان"، "أرضية مشتركة"، "نجوم الصحراء"، "حجاب"، و"Nanny Culture". كما تنظم شركة أناسي فعاليات ثقافية وأطلقت حفلتين ناجحتين لتوزيع جوائز دولية بالإضافة إلى نادي وثائقي في أبو ظبي. إلى جانب الإعلام، تمارس اليازية الفن إذ تعرض لوحاتها دوليًا ومحليًا.