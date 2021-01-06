شاكيرا تحتفل بوصول كليبها GIRL LIKE ME إلى 150 مليون مشاهدة مع...

احتفلت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها Girl Like Me الذى طرحته منذ أكثر من شهر وتحديدا فى 4 ديسمبر الماضى، مع فريق الهيب هوب الأمريكى "بلاك آيد بيز"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأكثر من 150 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقمًا جديدًا يضاف الى أرشيف إنجازاتها المهنية.
وأعادت شاكيرا نشر الكليب، عبر حسابها على انستجرام، وقالت "150 مليون مشاهدة لفيديو "Girl Like Me" مع بلاك آيد بيز".
كما احتفل فريق "بلاك آيد بيز" بهذه المشاهدات، وقالوا عبر حسابهم على تويتر: "بدء العام الجديد بالطريقة الصحيحة، شكرًا لك على 150 مليون مشاهدة على GIRL LIKE ME، بالكاد يمكننا تصديق ذلك".
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