شاهد.. أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي بصورة سيلفي

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر في الصورة رانيا فريد شوقي مرتدية نظارة شمس باللون الاسود، تاركة شعرها ذهبي اللون منسدلًا علي كتفها، مع بلوزة باللون الابيض.

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الصور كاتبة: "ليس هناك شئ اسمه فاتك القطار كل القطارات لها طريق عودة تفاءلوا خيرا و ستجدونه".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين لها كالاتي:

جميلة – يسعد قلبك – قمر مشاء الله

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.