من الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديدا لها وذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي في الچيم مما أثار إعجاب متابعيها.

يُذكر أن احتفلت الفنانة ياسمين صبري في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها أسمائهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.