تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف على عمر جنات الحقيقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السادس من يناير عيد ميلاد الفنانة جنات حيث تحتفل بعيد ميلادها ال 34 ، وهي تعد من إحدى المطربات اللاتي يمتلكن صوتا مميز وجذاب يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وطرحت جنات مؤخرًا ألبوم "أنا في إنتظارك" ، وحقق الألبوم أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة "روتانا" الرسمية في موقع "يوتيوب" بعد أسبوعين فقط على طرحه.

وتعاونت جنات من خلال هذا الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.

والجدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية " أبطال بلدنا" بالإشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

