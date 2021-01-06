كل سنة وإحنا طيبين وأخوات.. صلاح عبد الله يهنئ جمهوره بعيد الميلاد.. شاهد

هنأ الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ونشر صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلًا:"كل سنة وكل المصريين الطيبين المخلصين مسلمين ومسيحيين طيبين قوي ومخلصين قوي".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم غدا الخميس 7 يناير، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد