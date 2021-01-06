ميرهان حسين لـ هيدي كرم: «هاتي الـ 450 جنيه اللي عليكي»

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها برفقة الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومازحت ميرهان حسين، صديقتها هيدي كرم في تعليقها علي الصورة بقولها : هاتي ال ٤٥٠ جنيه الي عليكي

لترد هيدي كرم : لا مش هديكي حاجة".

وعقبت ميريهان حسين قائلة :طب هاتي ٤٢٥

يذكر ان أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت ميرهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".