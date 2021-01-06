الاعمال الحالية لا تناسبني.. راجح داوود لـ دوت الخليج: لست مختفيا عن الساحة الفنية

كشف الموسيقار الكبير راجح داوود في تصريحات لـ دوت الخليج عن سبب غياب موسيقاه عن الأعمال المعروضة حاليا سواء على مستوى الدراما أو السينما، وأكد أنه ليس مختفيا عن الساحة، وأوضح انه لايختار الأعمال التى يقدمها، مشيرا إلى أن موسيقاه لاتتناسب مع الأعمال الموجودة حاليا.

وأكد أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا الأماكن التى يعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها، ولفت إلى أنه لايطمح في المستقبل سوى لتقديم أعمال جيدة تنال إعجاب الجمهور.

يعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.



كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.

