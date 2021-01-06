خبيت.. أغنية جديدة لـ يزن السقاف

يستعد المطرب يزن السقاف لطرح أجدد أغانيه على طريقة السنجل، التى تحمل اسم" خبيت"، المقرر عرضها على القناة الرسمية على اليوتيوب وجميع منصات الأستماع والعرض الشهيرة

أغنية" خبيت"من كلمات وألحان صادق، توزيع ومكس على خفاجى. ويراهن المطرب يزن على نجاح الاغنيه وكلماتها كالآتي: خبيت في قلبي اشتياقي لصورتك وتفضحني كل نبضة من عروقي تقول إسمك وتفصيل الحروف فمبسمك مدري تفاصيل ضحكتك ليه ما تهون حاولت أكابر مدري ليه ما أكرهك مجنون من يكره إذا حب بجنون ما بين بعضي وبين كلي أعشقك وشلون أداري عشق تفضحه العيون تدري غرورك صغرك ما كبرك هي نظرتك للكون أصغر ما تكون وأنا كيف اقدّر والوفا ما قدّرك أو كيف اغيّر طبع متعود يخون وليه برغم البعد أفكر وأسألك وليه أجاوبني جوابٍ في سكون وكل ما انسى بعدك أرجع وأذكرك هوّا كذا عقلي تملكه الجنون ورغم طول البعد الله يسعدك والزمن يحكم أكون أو لا أكون

يذكر أن الفنان يزن السقاف حقق نجاحا كبيرا مؤخرًا، من خلال أغنية "لا تروح"، كلمات : فهد بن خالد، ألحان : عبدالقادر الهدهود توزيع ومكس : علي خفاجي وتريات : تامر غنيم جيتارات : شريف فهمي إيقاعات : أحمد.

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