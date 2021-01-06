رشاش للشر.. اسم أكبر عمل درامي سعودي قريبا على "شاهد VIP"

لأول مرة في تاريخ الإنتاج الدرامي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق قريبًا على "شاهد VIP" الدراما السعودية المُستندة على أحداث حقيقية "رشاش"، من إنتاج MBC STUDIOS.

يُعد "رشاش" أكبر عمل درامي في المملكة العربية السعودية، وأضخم إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة على الإطلاق، فضلًا عن كونه أحد أبرز الإنتاجات الدرامية العربية من نوعه. واعتبارًا من الخميس 21 يناير، وتحت "مسلسلات شاهد الأصلية"، تبدأ منصة "شاهد VIP" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، بعرض خفايا القصة التي لم تُروى من قبل، والمأخوذة من أرشيف الجهات الأمنية السعودية، حول مجرم عتيد مارس نشاطاته الإجرامية المروّعة خلال حقبة الثمانينيات في المملكة العربية السعودية. تستند قصة العمل على أحداث حقيقية، وتروي القصة الكاملة لرجل العصابات سيئ السمعة المعروف باسم "رشاش"، والجهود الجبارة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

سلسلة من ثمانية أجزاء

العمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، الذي يحفل سجله بأعمال عالمية عدة أبرزهاEastEnders" ،"Hustle" ،"Life on Mars" ، "Holby Blue وغيرها. كتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي. يأتي "رشاش" ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية ومترجمة إلى الإنكليزية، وتُعرض على "شاهد VIP" بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة.

للمرة الأولى في الدراما، تروي سلسلة "رشاش" قصة القاتل الشرس ومهرب المخدرات سيئ الصيت رشاش، الذي أُلقي القبض عليه في المملكة العربية السعودية أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. يتتبّع العمل المراحل الإجرامية المتعاقبة في حياة رشاش، بدءأ من أولى تجاربه الإجرامية، مرورًا بالفترة التي عاث فيها فسادًا، وانتهاءً بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة. بموازاة ذلك تُسلّط الحكاية الضوء على الضابط الشاب "فهد" الذي كرّس جهوده وسخّر مسيرته المهنية للإيقاع برشاش والقضاء على منظمته الإجرامية.

قيمة إنتاجية ضخمة.. صنّاع عالميين.. وطاقم تمثيل سعودي بالكامل

يتميز "رشاش" بقيمته الإنتاجية العالية فهو أضخم عمل سعودي درامي-أكشن على الإطلاق، فضلًا عن كونه أكبر إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة. يحمل "رشاش" توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج،

الذي يحفل سجله المهني بأعمال عالمية عدة، أبرزها: "The Last Drop"، "Holby City"، "Torchwood"، "The Sarah Jane Adventures"، "Doctor Who"، "Being Human"، وغيرها.