نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة جمهورها ومحبيها المسحيين بعيد ميلاد السيد المسيح.

وكتبت لقاء عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، عيد ميلاد مجيد ، كل سنة وأنتم طيبيين وكل عام وأنتم بخير أصدقائي ، عيد ميلاد السيد المسيح.

والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.