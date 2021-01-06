نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور.. بطلة "ريما" مع الجمهور في دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصطحب المنتج عمرو طنطاوي، الطفلة الصاعدة ريم عبد القادر بطلة فيلمه الجديد "ريما" لتفقد الفيلم في عدد من دور العرض السينمائي بالقاهرة الكبرى مباشرة مع الجمهور، وذلك بعد تصدر الفيلم موسم افلام رأس السنة في مصر والوطن العربي للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات قاربت من المليون جنيه نظرا لان الطاقة الاستيعابية للسينمات تعمل بنسبة 50 % بسبب اجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19.

يذكر ان فيلم «ريما» من بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

وقد اشاد الجمهور بقصة الفيلم وبكل ابطاله وخاصة اداء ريم في دور «ريما» الطفلة التي ترى المستقبل، واستقبلوها عقب الفيلم بحفاوة بالغة وقاموا بأخذ صور تذكارية معها واصفين اياها بأنها ستكون نجمة سينما الرعب في المستقبل.

واعربت الطفلة ريم عبد القادر عن سعادتها برد فعل الجمهور من الكبار والصغار على ادائها في اول فيلم لها ووجهت هي ووالدتها الشكر للمنتج عمرو طنطاوي والمخرج معتز حسام الذي وثق بها واسند لها لعب دور البطولة بالفيلم.

واعلن المنتج عمرو طنطاوي عن نيته انتاج جزء ثاني من فيلم ريما 2022 عقب ردود فعل الجمهور على الفيلم في جزئه الاول وتحقيقه ايرادات جيدة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد في الدول التي عرض بها حتى الان وهي: مصر، السعودية، الامارات، عمان وقرب نزوله في دول: البحرين والكويت وقطر، بالإضافة الى عزم شركة ميكرز على التجهيز لإنتاج فيلمين خلال هذا العام احدهما كوميدي والاخر تشويقي.