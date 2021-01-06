نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. تعرف على سبب عدم زواج أحمد عيد وعمره الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان أحمد عيد بعيد ميلاده الـ53، والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب جمهوره.

وكان أحمد عيد قد كشف سابقا عن سبب عدم زواجه قائلا أنه يوجد أنبياء لم يتزوجو، وأضاف قائلا: "بخاف أظهر في برامج علشان محدش يسألني إنت ليه متجوزتش، والزواج قدر وليس نصيبا، وهناك فرق بين الاثنين".

وقال "عيد" في إحدى لقائاته التليفزيوينة عقب سؤال المذيعة عن الزواج قائلا: "والله كنت عارف أنك هتسألي السؤال ده.. إحنا نجيب بقسماط وشاي بلبن ونقعد نشوف مين اتجوز، ومين طلق في الوسط الفني".

وتابع: "حتى الآن أنا عازب وسعيت في موضوع الزواج ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وهذا قدر، ولست الوحيد في الوسط الفنى لم يتزوج".