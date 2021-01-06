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"جذاب ولكني أم".. كارولينا ترد على شائعات ارتباطها بعمرو دياب

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أحمد جودة - القاهرة - ردت كارولينا وه يالفتاة البلوجر التي انتشرت صورتها مع الهضبة عمرو دياب، في الآونة الأخيرة على تعليقات الجمهور والتي تفيد ارتباط الثنائي.

وقالت كارولينا في ردها على أحد تعليقات الجمهور والذي كان يقول "نحن نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب"، فردت قائله: "أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

يذكر أن البلوجر كارولينا آثارت الجدل، في الأيام الماضية، بسبب انتشار صورة لها جمعتها بالهضبة عمرو دياب والذي جعل الجمهور يتسائل، هل توجد علاقة بينه وبين كارولينا أم لا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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