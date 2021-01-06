«شظايا من الخيال» لـ ميان آل سعيد يعرض ثلاثين صورة إبداعية تحاكي الزهور والانعكاس والمناظر الطبيعية الخلابة

- مزاد إلكتروني لبيع الصور المعروضة لصالح دعم الأطفال فـي التعليم

- تعرض بأسلوب واقعي بالعين المجردة ورقمي يغوص فـي عمق التفاصيل

ميان آل سعيد: ما أطمح أن أسرده فـي أعمالي الفنية شظايا من مخيلتي التي أتمنى أن تأخذكم إلى عالم آخر

كتب ـ فيصل بن سعيد العلوي:

تصوير – إبراهيم الشكيلي:

ثلاثون صورة ضوئية تجسد الملامح الدقيقة التي صنفت بها الأعمال المعروضة في ثلاثة محاور رئيسية تضمنت الزهور، والانعكاس، والمناظر الطبيعية بأسلوب فني واحد أرادت له صاحبة السُّمو السَّيدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد أن يكون ثيمة معرضها الشخصي الأول (شظايا من الخيال) والذي افتتح مساء أمس في مسقط مول تحت رعاية صاحب السُّمو السَّيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد وضم 30 صورة فوتوغرافية يذهب ريعها لدعم تعليم الأطفال من خلال جمعية الرحمة للأمومة والطفولة، حيث سيتم بيع الصور عبر المزاد الإلكتروني بعد عرضها حتى نهاية الشهر الجاري. يقدم المعرض صورًا فوتوغرافية بأسلوب عصري يمكّن الزائر من الاطلاع على تفاصيل الصورة من خلال الباركود الخاص بها والذي يتضمن كُتيبًا إلكترونيًّا فيه تفاصيل المعرض بأكمله بعد المسح أو تصويره من قبل شاشة الهاتف.

وتغوص الأعمال المعروضة في الطبيعة الغنَّاء لتعكس ملامح دقيقة في تفاصيل الزهور وانعكاس الأشياء، كما تنقل عبر زوايا مختلفة المناظر الطبيعية للبيئة العمانية متعددة الشكل والملامح والتضاريس. بدأ حفل الافتتاح الذي قدَّمه المنشد محمد الذهلي بكلمة ترحيبية تلتها كلمة لصاحبة السُّمو السَّيدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رحبت فيها بداية بصاحب السُّمو راعي المناسبة والحضور وقالت: لا توجد هناك حدود لمخيلة الفنان، فإن خياله يأخذه إلى عوالم أخرى. ما يستطيع أن يرسمه على لوحاته الفنية مجرد شظايا من هذا الخيال. هذا ما أطمح أن أسرده في أعمالي الفنية، شظايا من مخيلتي التي أتمنى أن تأخذكم إلى عالم آخر. وأضافت صاحبة السُّمو: بعد مرور سنوات من إتقان فن التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي، قررت تجميع أعمالي الفنية وإنشاء أول معرض فني لي. مع الاستمرار في ممارسة شغفي في التصوير وتطوير أسلوبي الفني، أصبحت لوحاتي أكثر سريالية، بحيث إنها تدمج شيئًا من الأحلام والخيال مع الواقع. أحب أيضًا دمج مجموعة من الألوان المختلفة المتناقضة التي تكمل بعضها، وتجعل من اللوحة الفنية تناغمًا كاملًا وخلق طابع أثيري له.

وأكدت صاحبة السُّمو السَّيدة ميَّان آل سعيد أنها تنوي بيع جميع اللوحات المعروضة عن طريق مزاد إلكتروني، ثم التبرع بريع المبيعات بالكامل لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة، وتخصيص المبلغ ذاته لشراء أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) المحمولة للأطفال من أسر ذوي الدخل المحدود في مساندتهم على التعليم عن بُعد وعلى مساعيهم الأكاديمية المستقبلية.

وفي الختام، توجَّهت صاحبة السُّمو بالشكر لصاحب السُّمو السَّيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد راعي المناسبة على الرعاية لهذه المناسبة الخاصة، كما وجَّهت شكرها لإدارة مسقط مول على إتاحة هذه الفرصة لإقامة معرضها الأول، كما وجَّهت شكرها للفريق المنظم لهذه المناسبة. بعدها تم التدشين الرسمي للهوية الشخصية لأعمال صاحبة السُّمو السَّيدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد الفنية (ميانيزم) والتي تهدف لتمييز لوحاتها وأسلوبها الفني عن باقي الفنانين في الساحة الفنية، وليكون لها طابعها الخاص الذي يبرز العمل الفني عن الآخرين، تلاه افتتاح صاحب السُّمو راعي المناسبة للمعرض الذي تجول في أرجائه واستمع إلى شرح مفصل حول الأعمال المعروض وتفاصيلها من صاحبة السُّمو السَّيدة ميَّان بنت شهاب آل سعيد والتي قدمت في ختام الجولة هدية تذكارية لصاحب السُّمو راعي المناسبة.