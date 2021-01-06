لقاء سويدان تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
ونشرت لقاء سويدان صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت لقاء سويدان قائلة :" كل عام و انتم بخير أصدقائي عيد ميلاد السيد المسيح".
ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :
كل سنة وكلنا طيبين
كل سنة وانتوا طيبين
ويقع عيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير 2021، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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