بإطلالة كاجوال.. زينة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة زينة صورًا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت زينة بإطلالة كاجوال بتوب ابيض كات والجينز المقطع يبرز رشاقتها.
وعلقت على الصور قائلة: أحلى صورتين في عمري.
وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.
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