قررت عدم التعامل معه.. رامي صبري يهاجم عزيز الشافعي بسبب عمرو دياب

هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذ منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.

وكانت قد تصدرت أغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم ، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعًا حول العالم خلال الأيام الماضية.

وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعًا منذ أن طرح الهضبة كليب مصورا لها من حفله الجديد بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.

أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.

facebook