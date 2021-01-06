بعد طرح «ما نستمر».. ديانا حداد: الحياة مستمرة مهما كانت الظروف

قالت الفنانة ديانا حداد في تصريحات صحفية بعد طرح أغنية مانستمر للشاعر العراقي رامي العبودي أنها تقدم من خلالها رأيًا مغايرًا في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد.

وقد حققت أغنية "ما نستمر" مليون و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي عرضت ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.

وقالت ديانا في مقدمة الأغنية

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم...

وقد تعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقيًا مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.