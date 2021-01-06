اتطلع لردود أفعال الجمهور.. مازو يكشف عن بوستر اللعبة 2 ليفل الوحش

كشف الممثل الكوميدى محمد الليثي " مازو " عن البوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "اللعبة 2" ليفل الوحش ، بصفحته على إنستجرام والفيسبوك .

وأعرب مازو عن سعادته ومشاركته مع نجوم الكوميديا في الجزء الثاني من مسلسل اللعبة ، بالإضافة إلى مشاركته في الجزء الأول

وعلى جانب آخر أوضح «مازو» أنه يتطلع لردود الفعل علي دوره من خلال عرض المسلسل علي إحدى المنصات الإلكترونية.

ويذكر ان الفنان محمد الليثي الشهير بمازو شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، ومنها مسلسل «عمر ودياب» مع نجوم الكوميديا على ربيع ومصطفي خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل «اللعبة» الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد وشيكو الجزء الأول إخراج المخرج معتز التوني، وشارك في فيلم «جحيم في الهند» ومسلسل «خفة يد» ومسلسل«كابتن أنوش» وبرنامج «أيمن يقدمه أشرف».

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ومحمد الليثي الشهير " مازو "، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.