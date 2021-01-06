نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. ابرز المحطات في حياة الفنانة نجوى فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد الفنانة نجوى فؤاد، من اهم الراقصات الإستعراضية ورائدات الرقص الشرقي، من نهاية فترة الخمسينات والستينات، والتي استمرت لعقود طويلة متربعة على عرش الرقص الشرقي في مصر والطن العربي.

ونجحت نجوى فؤاد، في تقديم العديد من الادوار السينمائية بالاضافة الى انها أسس شركة انتاج سينمائي وقامت بإنتاج العديد من الافلام مثل "ألف بوسة وبوسة"، ومسلسل "عاشت بين اصابعه".

وانضمت نجوى فؤاد، للعديد من الاعمال المسرحية مثل "بداية ونهاية"، و"العفاريت الزرق"، بالاضافة الى الحفلات الاستعراضية مثل "قمر 14"، و"ليلة الدخلة".

وحازت العديد من الجوائز، وتعتبر من أكثر الراقصات المشاركات في الأعمال الفنية خاصة السينمائية ورغم تشابه الأدوار التي جسدتها في دور الراقصة إلا أنها كانت في كل مرة تؤدي الدور بشكل مختلف، حتى اعتزالها الرقص في عام 1998.

الفنانة نجوى فؤاد من أشهر الفنانات اللاتي اشتهرت بتعدد زيجاتها وفق ما صرحت به في أحد البرامج التليفزيونبية أن عدد زيجاتها وصل لـ15 زيجة، من أشهرها، الموسيقار أحمد فؤاد حسن، الفنان أحمد رمزي ولكن انفصلت عنه، الفنان ومدرب الرقص كمال نعيم، رجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس، محمد موسى، سامي الزغبي، محمد الملا، عماد عبد الحليم، وآخر أزواجها كان اللواء محمد السباعي.