نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات المطربة جنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم السادس من يناير عيد ميلاد الفنانة جنات حيث تحتفل بعيد ميلادها ال 34 ، وهي تعد من إحدى المطربات اللاتي يمتلكن صوتا مميز وجذاب يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" عدد زيجات المطربة جنات.

كانت الزيجة الأولي للمطربة جنات من الملحن محمد ضياء، وكشف محمد ضياء عن قصة تعارفه بالمطربة جنات في برنامج حواري على إحدى الفضائيات المصرية، وقال أن العلاقة مع المغربية جنات بدأت عند بائع الصحف أمام منزله، "كنت أشتري الصحف ووجدت المطربة الكبيرة حكمت ومعها جنات التي قدمتها لي، ثم اتفقنا على أن ترسلها إلي لأسمع صوتها وبالفعل أعجبني صوتها واتفقت معها على أن أطرحها على عدد من الشركات الإنتاجية. قررت أن أنتج لها أغاني بنفسي وعلى نفقتي الخاصة، وبالفعل بدأت أفرضها على مهرجان غنائي مهم في المغرب وبعدها وجدت نفسي أنجذب إليها وحاولنا أن نتزوج في المغرب ولكننا فشلنا فأحضرتها إلى القاهرة وتزوجنا ثم سافرت إلى المغرب، وكنت أسافر إلى هناك كثيرا وأنا لا أعرف كيف حدث كل هذا وكيف تطورت علاقتنا في القاهرة ولا أعرف كيف حدث الطلاق فجأة".

وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، وتزوجت منذ أكثر من عامين من المحامي محمد عثمان ، وأقيم الحفل بفندق الفور سيزون بالقاهرة، وكان قد أحيا الحفل المطرب محمد حماقي وهشام عباس ورامي صبري، وقدمت سميرة سعيد العديد من الأغاني التي رقص عليها العروسان والحضور، كما شهد الحفل حضور العديد من المشاهير منهم حازم إمام، خالد زكي، ممدوح موسى، تامر عاشور، والشاعر بهاء الدين محمد ، وأنجبت جنات منه ابنة أطلقت عليها نفس اسمها.



والجدير ذكره أن جنات بدأت مشوارها الفني عام 2004 وأصدرت أغنية بعنوان "افهمني حبيبي" وحققت نجاح كبير وقتها لتطرح بعدها بعام ألبوم "اللي بيني وبينك".