نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل تصوير مشاهد ماجد المصري لمسلسل "الملك" لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر صناع مسلسل "الملك" والذي يشارك في بطولته الفنان ماجد المصري، تأجيل تصوير مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وجاء هذا القرار، عقب إصابة الفنان ماجد المصري بفيروس كورونا المستجد.

مسلسل "الملك" يشارك في بطولته صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

وأخذت قصة مسلسل "الملك" من إحدى روايات الكاتب الكبير نجيب محفوظ.