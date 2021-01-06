سيمون: كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين ويفرح القلوب بالصحة

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشرت سيمون، صورة جديدة، وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد مجيد كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين ويفرح القلوب بالصحة....وزوال الغُمة".

ويقع عيد الميلاد المجيد يوم 7 من يناير 2021، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد

