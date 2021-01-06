نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هاتي الـ450".. ميريهان حسين تثير الجدل بصورة لها مع هيدي كرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازحت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها من خلال مشاركتها صورة جمعتها الفنانة هيدي كرم، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حسين" قائله: "هاتي الـ450 جنيه اللي عليكي"، في حين ردت "كرم" قائله: "لا مش هديكي حاجة" لترد عليها "حسين" قائله: "طب هاتي 425".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان.