نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على سر خلاف زكريا أحمد مع كوكب الشرق الذي انتهى في المحكمة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأربعاء الموافق السادس من يناير، ذكرى ميلاد واحدًا من أهم عمالقة الموسيقى العربية، وهو زكريا أحمد، الذي رحل عنا وترك خلفه تراثًا عريقًا من الأعمال المميزة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم سر خلافه مع كوكب الشرق أم كلثوم والذي استمر لسنوات كثيرة، ولكن قبل البدء في كشف القصة الكاملة لهذا الخلاف، دعونا نتعرف على نبذة قصيرة من نشأته.

نشأته

وُلد زكريا أحمد عام 1896، وكان والده حافظًا للقرآن الكريم، وكان يهوى سماع التواشيح ما أكسب زكريا حب الموسيقي؛ فيما كانت والدته من أصل تركي.

التحق زكريا بالكتّاب، ثم درس بالأزهر، وذاع صيته بين زملائه قارئاً ومنشداً يتميز بصوت حسَن ودرس بعدها الموسيقى على يد الشيخ درويش الحريري.

وفي عام 1919، بدأت رحلته كملحن بعد أن اكتملت لديه معرفة الموسيقى وتفاصيلها، وحينها قدَّمه الشيخ علي محمود والشيخ الحريري إلى إحدى شركات الأسطوانات. في عام 1924 بدأ التلحين للـمسرح الغنائي، ولحَّن لمعظم الفِرَق الشهيرة مثل: فرقة علي الكسَّار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية.

قصة خلافه مع أم كلثوم

تعاون زكريا أحمد مع كوكب الشرق في أغنيات عدة، لاقت جميعها نجاحات منقطعة النظير، منها "أنا فى انتظارك" و"الورد جميل" و"غنيلي شوي شوي" و"أهل الهوى".

ولكن جاء ما عكر صفو الجو بينهما، فى عام 1951 عندما اندلع خلاف شديد بينهما وانتهى فى أروقة القضاء، بعدما طالب الشيخ وقف إذاعة الأغنيات التى لحنها للست أم كلثوم أو تعويضه التعويض المناسب.

ضُج الوسط الفني حينها بعد هذه النزاعات، لأن هذا الخلاف كان غير عاديًا، بل جاء بين قامتين موسيقيتين لهما قيمتهما الفنية، وصل هذا الخلاف لساحات القضاء في 25 يناير 1960، حيث ذهبت كوكب الشرق إلى قاعة المحكمة، ومعها محاميها وسط تجمع هائل من الناس، وبسبب هذا الإزدحام داخل قاعة المحكمة، اضطر القاضي عبد الغفار حسني للاستعانة بحرس المحكمة لإخلائها.

في نهاية عام 1948 فوجئ الشيخ زكريا بأن جزءًا كبيرًا من حقوقه لا يستطيع الحصول عليه، بعدما وقّع على عقد مع الإذاعة المصرية نص على الحصول على 5% من أجر أي مطرب أو مطربة مقابل تقديم ألحانه للإذاعة، باستثناء «أم كلثوم وصالح عبدالحي والشيخ طه الفشني»، ليصبح المقابل الذي يحصل عليه نظير إذاعة ألحانه لهم محلًا للتفاوض بين الإذاعة وبينه.

بدأ محامي الشيخ زكريا أحمد في تقديم عريضة خاصة اشتملت على: إلزام الإذاعة وأم كلثوم متضامنين بأن يدفعا لزكريا أحمد مبلغًا قدره 43 ألفًا و444 جنيهًا و666 مليمًا، وإلزام الإذاعة وحدها بأن تدفع مبلغًا قدره 456 جنيهًا للمدعى، ومبلغًا قدره 889 جنيهًا و300 مليم، نظير حقوق زكريا لدى الإذاعة وأم كلثوم خلال الفترة بين سنتي 1937 و1947".

ليبدأ بعدها القاضي في مناداة شيخ الملحنين وأم كلثوم، ليقفا جوار بعضهما، ثم بدأ حديثه حول فن الست وعشقه لما قدمته، وكذلك فعل مع زكريا أحمد، وتستمر المناقشة بين الأطراف الثلاثة 5 ساعات كاملة، بإصرار كبير على الصلح بين الطرفين.

وهنا جاءت المفاجأة، عندما عمٌ الصمت والسكون في المكان ولم يُسمع في القاعة إلا صوت زكريا أحمد وهو يجهش بالبكاء متمتمًا: «لا الفلوس بتدوم ولا الشتيمة بتلزق»، وأنا لا أقدر على مواصلة التقاضي مع أعز فنانة إلى نفسي، لتبكي معه كوكب الشرق ويرق قلبهما وينتهي الخلاف داخل المحكمة، إلا أن أهم ما أثمر عنه انتهاء الخلاف هو تقديم زكريا أحمد أحد أشهر ألحانه وأغانيه لـ أم كلثوم، «هو صحيح الهوى غلاب» عام 1960.