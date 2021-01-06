نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة واحنا في حب وخير.. مراد مكرم يهنئ جمهوره بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان مراد مكرم ، على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشر مراد مكرم صورة جديدة له وعلق عليها قائلاً :"كل سنة واحنا سوا في حب وخير وفرحة وسعادة وسلامة ، كل سنة وحبايبكم حواليكم ، عيد سعيد يا حبايب".

وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.

يعد آخر أعمال مراد مكرم، مسلسل شبر ميه مسلسل درامي طويل، مكون من 45 حلقة ومأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، فالأول أحمد السعدني وهو متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج وبالنهاية يكتشف أن له ابن، ومحمد علي رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بإبنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس.