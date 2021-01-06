عبدالله بو شهري يرزق بمولوده الثاني وينشر صورته الأولى

عبدالله بو شهري يرزق بمولوده الثاني حيث زف الخبر لمتابعيه عبر انستغرام ظهر اليوم كاشفا عن جنس المولود واسمه والصورة الأولى له عقب ولادته، كما طمأن الجميع عن صحة زوجته قائلاً انها بخير، فيما تلقى عشرات التهاني من زملائه في الوسط الفني.

عبدالله بو شهري يستقبل مولوده الثاني في بداية 2021

الفنانة الكويتي عبدالله بوشهري أعلن مع الأسبوع الأول من العام الجديد 2021 عن استقباله لحدث سعيد حيث رزق بمولود ذكر، وهو الثاني له بعد طفلته الأولى، ونشر اللقطة الأولى للمولوده كاشفا بأنه أطلق عليه اسم "محمد علي"، وتوجه بالشكر لله على نعمة الذرية، كما طمأن الجمهور عن الحالة الصحية لزوجته.

وعلق عبد الله بوشهري على صورة طفله المولد حديثا وكتب الآية القرآنية التالية :"((لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ))، مضيفاً :"الحمدلله على تمام النعمة ، واكتمال المنة ، الحمدلله على سلامة غاليتي زوجتي وعلى ما رزقني من صحة ورضا وذرية".

وتابع في تدوينته :"لقد رزقني الله اليوم مولودا ذكرا أسميته محمد علي، اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعله أخا صالحا لأخته، وقرة عين لي ولوالدته".

تهاني النجوم لعبدالله بوشهري

وتلقى عبدالله بوشهري عشرات التهاني من زملائه بالوسط الفني الى جانب تهاني الجمهور وبينهم الفنان حبيب غلوم الذي بارك له قائلاً :" ما شاء الله مبروكين الله يحفظه ويبارك في عمره ويجعله ذخر وسند يارب".

كما وجه له التبريكات كل من الفنانين هدى حمدان وشذى حسون و أميرة محمد وحسين المهدي ويوسف البلوشي ومحمود بوشهري وغيرهم متمنين بأن يمنح الله المولود الجديد الحياة السعيدة الى جانب اسرته.

عبدالله بوشهري وعائلته

عبدالله بوشهري تزوج قبل سنوات قليلة من خارج الوسط الفني ولديه طفلة بعمر الاربع سنوات تدعى داليا حيث يحرص دائما على مشاركة متابعيه بصورها، كما انه خصص لها حسابا على انستغرام يرصد فيه يومياتها واطلالاتها وتفاصيل من حياتها حيث لا يمانع من ظهورها على الأضواء.

واحتفل عبدالله بو شهري قبل حوالي شهرين بعيد ميلاد طفلته بطريقة مميزة أظهرت مدى دلاله لها معتبراً بأنها أجمل ما حصل عليه في الحياة، وكتب قائلاً :" كل عام وانتي احلى شي صار بدنيتي كل عام و انتي اغلى و احلى هدية ربي عطاني اياها، الله يخليج لي و يحفظج من كل شر يا احلى و اغلى والذ انسانة في هالدنيا، احبج حب عمره ما صار ولا عمره راح يصير يا حبيبة قلبي و روحي و دنيتي، كل عام و انتي بالف خير يا روح روحي".

من ناحية ثانية، لم يعلن عبدالله بوشهري عن أعمال جديدة مرتقبة له في ظل انتشار أزمة كورونا.