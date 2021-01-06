الموديل الشهيرة كارولينا زوبكوفا تتغزل بعمرو دياب : "وسيم ولكنني متزوجة"

كارولينا زوبكوفا صاحبة الصورة الشهيرة المثيرة للجدل مع الهضبة عمرو دياب، والتي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما اللافت خلال تواجدهما في دبي تزامنًا مع احتفالات العام الجديد؛ قررت التعليق على الصورة وما صاحبها من أنباء خاصة بارتباط الثنائي بعد انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني مؤخرًا.

أول تعليق من كارولينا زوبكوفا على صورتها مع عمرو دياب

الصورة التي نشرتها كارولينا زوبكوفا عارضة الأزياء وإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في لاتفيا بأوروبا؛ عبر حسابها على انستجرام، أثارت العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود قصة حب تجمعها بالهضبة، حيث وصف الجمهور الصورة بالرومانسية، وهو ما جعل كارولينا تحسم الجدل حول تلك الأنباء حيث ردت على تعليق أحد المتابعين الذي أكد لها أن الجمهور يظن أن هناك علاقة عاطفية جديدة في حياة الهضبة، لكنها أيضًا تغزلت بالمطرب الشهير.

هل ارتبط عمرو دياب مجددًا بعد انفصاله عن دينا الشربيني؟

كارولينا زوبكوفا علقت قائلة: "أنا أعلم أنه وسيم، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة"، لتنفي بذلك فكرة وجود علاقة عاطفية بينها وبين عمرو دياب، بعد انفصاله عن دينا الشربيني مؤخرًا.

وكان عمرو دياب قد أثار التساؤلات بعد تداول صورته اليوم مع معجبة في دبي، وتساءل الجمهور حول حقيقة ارتباط الهضبة مجدداً بعد انفصاله عن دينا الشربيني، وأثار الجدل أيضاً بسبب الصورة واهتمام الجمهور لمعرفة هوية الفتاة التي ظهرت بجانبه، ومما زاد من الجدل حول الصورة، هو إعادة نشر الشاعر خالد تاج الدين، والذي يعتبر أحد المقربين من الهضبة، للصورة وعلق عليها بعنوان كلمات أغنيته لعمرو دياب "حلوة البدايات"، وهو ما اعتبره الجمهور تلميحاً لوجود علاقة عاطفية جديدة للهضبة.

أحدث نشاطات عمرو دياب

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يثير بها عمرو دياب التساؤلات حول ارتباطه من بعد دينا الشربيني، إذ سبق وارتبط اسمه بالفنانة إيمي سالم بعد تداول صور لهما معاً وتداول شائعات حولهما، وأثار عمرو دياب الجدل والتساؤلات بعد تواجده في دبي للاحتفال برأس السنة والتي يتواجد بها أيضاً دينا الشربيني بالإضافة إلى أبنائه وزوجته السابقة زينة عاشور، ولكن عمرو دياب لم ينشر صور له مع عائلته ولم يكشف عن حقيقة تصالحه مع دينا الشربيني في دبي.

في سياق آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل جديد في مهرجان دبي للتسوق في 22 يناير الجاري، كما أنه احتفل برأس السنة وبإطلاق ألبومه "يا أنا يا لأ" في دبي هذه الأيام، ويعتبر ذلك الحفل الأول له بعد إطلاق الألبوم وكذلك الحفل الأول له في عام 2021.