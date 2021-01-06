فيفي عبده تعلن لأول مرة طبيعة مرضها .. "حقنة خاطئة" أثرت على حركتها

فيفي عبده النجمة المصرية كشفت لأول مرة عن سبب وعكتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا وتسببت في عدم قدرتها على الحركة والتفاعل مع الجمهور بفيديوهات جديدة طريفة لها من داخل منزلها كما اعتادت من قبل.

فيفي عبده تكشف سبب أزمتها الصحية

فيفي عبده أكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام، أن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب، وأوضحت النجمة المصرية أنها تتلقى العلاج حاليًا من أجل إسترجاع الإحساس للعصب المتضرر.

ولفتت فيفي إلى أنها تتلقى علاج خاص بالأعصاب تتلقاه في الفترة الحالية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وأكدت أنها لازالت بخير وتتلقى العلاج اللازم، كما اعتذرت على عدم ظهورها في مداخلات بالبرامج التلفزيونية خاصة وأن مواعيد نومها باتت متغيرة بسبب العلاج الذي تتلقاه.

تعليق فيفي عبده على إصابة زملائها بفيروس كورونا

وعبرت فيفي عبده عن حزنها لما تشهده الفترة الحالية من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة بين زملائها بالوسط الفني، موضحة أن الأجواء الحزينة تلك لا تسمح لها بالتفاعل مع الجمهور كما كانت تفعل من قبل، عن طريق الفيديوهات الاستعراضية الطريفة.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ فيفي عبده

وكانت فيفي عبده قد ردت مؤخرًا على شائعات تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى، وطمأنت الجمهور من خلال مقطع فيديو بأنها لم تنقل إلى المستشفى كما تردد مؤخراً، وقالت في الفيديو إنها متواجدة بالمنزل وتتلقى العلاج به في الفترة الحالية، وطلبت حينها من الجمهور مواصلة الدعاء لها من أجل التعافي سريعاً بعدما أكدت على أنها تعاني من آلام في الظهر ولم تعد قادرة على المشي.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تقلق بها فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى حديثها من قبل عن معاناتها مع الاكتئاب وسوء حالتها النفسية، وكانت آخر أعمال فيفي عبده في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" في شهر رمضان الماضي.

