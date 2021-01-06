هل ندمت عبير صبري على ارتداء الحجاب ؟.. الفنانة تحسم الجدل ببيان غاضب

عبير صبري الفنانة المصرية الشهيرة عادت من جديد للتحدث عن رأيها في الحجاب، خاصة وأنها كانت قد ارتدته لفترة وخلعته منذ عدة سنوات، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبير صبري غاضبة من تحريف تصريحاتها عن الحجاب

عبير صبري عبرت عن استيائها مما تتداوله بعض وسائل الإعلام، بأنها ندمت على فترة ارتدائها للحجاب، فقررت توضيح الأمر وتصحيح ما يتم تداوله، فنشرت تدوينة عبر انستجرام، كتبت فيها: "باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا: ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط".

وأضافت عبير صبري: "وندمت إني قلعته واتمنى ارجع له في توقيت تاني ربنا يختاره ليا.. نقطه آخر السطر"، وكشفت عن مدى استيائها من تداول بعض وسائل الإعلام، بأنها ندمت على ارتداء الحجاب بشكل عام، دون التدقيق في تصريحها السابق، وذلك من أجل مجاراة "الترند" الذي بدأ قبل أيام بسبب تصريحات الفنانة رانيا يوسف عن الحجاب أيضًا.

رأي عبير صبري في الحجاب

واستطردت عبير صبري: "أنا يا جماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه ومايعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعة الحجاب دي تحديدا معروف رأيي فيها دايما اني بعتبره فرض وأحترمه وأتمنى العودة ليه"، ولاقت تدوينة الفنانة المصرية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها، الذين عبروا عن إعجابهم برأيها الخاص في فكرة ارتداء الحجاب.

وتأتي تصريحات عبير صبري عن الحجاب تزامنًا مع تصريحات الفنانة رانيا يوسف في أحد اللقاءات التلفزيونية، حيث أكدت خلالها أنها ترفض ارتداء الحجاب، وهو ما عرضها لانتقادات عدد من جمهورها.

أحدث أعمال عبير صبري

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال عبير صبري كان مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشاركت في بطولته مع الفنانة يسرا وخالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادي مهنى وتيام قمر وخالد أنور وبيومي فؤاد وغيرهم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.