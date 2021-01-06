عيد الميلاد.. هالة صدقى: كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء

هنأت الفنانة هالة صدقى جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ونشرت هالة صدقى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت هالة صدقى قائلة :"كل سنه والبشريه بخير وسلام وحب وعطاء".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

و أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.