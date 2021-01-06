تعافت الإعلامية نجوى إبراهيم من فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة الثانية لها سلبية.

كانت نجوى ابراهيم قد أصيبت منذ فترة وعزلت نفسها وخضعت لبروتوكول العلاج في المنزل.

يذكر أن نجوى إبراهيم تقدم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي بكورونا.

برنامج "التاسعة" يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فيما تقدم حلقة الجمعة المذيعة دينا عبد الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعافي نجوى إبراهيم من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.