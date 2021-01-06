تعرف على إيرادات فيلم The war with Grand pa حول العالم

حصد فيلم The war with Grand pa إيرادات بلغت 32 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور 3 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية، للنجم العالمي روبرت دي نيرو.
وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية إيرادات وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكي وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا 13 مليون و 950 ألف دولار أمريكي.
وكان روبرت دي نيرو وجه رسالة شكر إلى الأطباء في ولاية نيويورك من اجل محاربة والتصدي لفيروس كورونا من خلال فيديو قال فيه: "أود أن أشكر العاملين في القطاع الطبي الذين يضحون بحياتهم لمساعدة الآخرين في منع تفشي فيروس كورونا".
وأضاف: "أنا من نيويورك مثلكم ولكن الفرق بيني وبينكم أنكم أبطال، التزامكم وشجاعتكم وعدم شعوركم بالأنانية وشغفكم لرعاية مواطنين أصبحت أسمى من مجرد مهمّة عمل".
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