أنا اللى طلبت منشتغلش سوا.. عزيز الشافعي يرد على هجوم رامي صبري

رد الملحن عزيز الشافعي على هجوم المطرب رامي صبري الذى قال إنه لن يتعامل معه بعد ذلك لأنه يأخذ أغانيه قبل أن ينتهى منها.



وكتب عزيز عبر حسابه على فيسبوك:" مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا فى نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز.



وتابع:" رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، و بشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا.



وأنهى حديثه:"و بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا ، اما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه، و شكرا لحد كدة



وكان المطرب رامي صبري قد هاجم الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذ منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب.



وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.



وتصدرت أغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم ، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعًا حول العالم خلال الأيام الماضية.



وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعًا منذ أن طرح الهضبة كليب مصورا لها من حفله الجديد بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.



أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.

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