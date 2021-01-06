نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سرقة لحن".. رامي صبري يعلن مقاطعته للملحن عزيز الشافعي بسبب عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المطرب رامي صبري، الملحن عزيز الشافعي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "صبري" قائلا: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري كانت طرحه لأغنية «مش مرتاحين» وهي تتر مسلسل "طلقتك نفسي"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، الأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي "تميم".