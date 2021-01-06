نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة والبشرية بخير وسلام.. هالة صدقي تهنئ جمهورها بالعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هالة صدقي، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر هالة للسيد المسيح عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.