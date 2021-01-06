نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يهنئ جمهوره بالعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر فرج ، على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر تامر صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتبت : يوم ميلاد المحبة ، كل سنة واحنا كلنا مع بعض وطيبين وحارقين دم الإرهاب.

والجدير ذكره أن آخر عمل شارك به تامر مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.