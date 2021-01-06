بالشورت الجينز ...نوال الزغبي تنشر صورا من كليبها الجديد.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت نوال الزغبي بأطلالة كاجوال بالشورت الجينز و علقت على صورتها قائِلة : من تصوير الكليب الجديد انهاردة

وسبق وأعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد.

وغرّدت نوال الزغبي قائلة: "اوّل أسبوع من السنة الجديدة ٢٠٢١ رح تتصوّر اوّل سينجل مصري".

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.