"رشاش للشر اسم".. كل ما تريد معرفته عن المسلسل السعودي المنتظر.. صور

لأول مرة في تاريخ الإنتاج الدرامي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تنطلق قريبًا على "شاهد VIP" الدراما السعودية المُستندة على أحداث حقيقية "رشاش"، من إنتاج MBC STUDIOS.

يُعد "رشاش" أكبر عمل درامي في المملكة العربية السعودية، وأضخم إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة على الإطلاق، فضلًا عن كونه أحد أبرز الإنتاجات الدرامية العربية من نوعه. واعتبارًا من الخميس 21 يناير، وتحت "مسلسلات شاهد الأصلية".

وتبدأ منصة "شاهد VIP" المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، بعرض خفايا القصة التي لم تُروى من قبل، والمأخوذة من أرشيف الجهات الأمنية السعودية، حول مجرم عتيد مارس نشاطاته الإجرامية المروّعة خلال حقبة الثمانينيات في المملكة العربية السعودية.

وتستند قصة العمل على أحداث حقيقية، وتروي القصة الكاملة لرجل العصابات سيئ السمعة المعروف باسم "رشاش"، والجهود الجبارة التي بذلتها أجهزة الأمن للإيقاع به وتقديمه إلى العدالة.

سلسلة من ثمانية أجزاء

العمل من تأليف كاتب السيناريو التلفزيوني البريطاني الشهير توني جوردان، الذي يحفل سجله بأعمال عالمية عدة أبرزهاEastEnders" ،"Hustle" ،"Life on Mars" ، "Holby Blue وغيرها. كتب العمل كل من الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامي.

ويأتي "رشاش" ضمن سلسلة من ثمانية أجزاء ناطقة بالعربية ومترجمة إلى الإنجليزية، وتُعرض على "شاهد VIP" بواقع حلقة واحدة كل خميس مدتها 60 دقيقة.

للمرة الأولى في الدراما، تروي سلسلة "رشاش" قصة القاتل الشرس ومهرب المخدرات سيئ الصيت رشاش، الذي أُلقي القبض عليه في المملكة العربية السعودية أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. يتتبّع العمل المراحل الإجرامية المتعاقبة في حياة رشاش، بدءأ من أولى تجاربه الإجرامية، مرورًا بالفترة التي عاث فيها فسادًا، وانتهاءً بالإيقاع به وتقديمه إلى العدالة. بموازاة ذلك تُسلّط الحكاية الضوء على الضابط الشاب "فهد" الذي كرّس جهوده وسخّر مسيرته المهنية للإيقاع برشاش والقضاء على منظمته الإجرامية.

صنّاع عالميين.. وطاقم تمثيل سعودي بالكامل

يتميز "رشاش" بقيمته الإنتاجية العالية فهو أضخم عمل سعودي درامي-أكشن على الإطلاق، فضلًا عن كونه أكبر إنتاج يُعرض على منصة رقمية في المنطقة. يحمل "رشاش" توقيع المخرج البريطاني كولِن تيج، الذي يحفل سجله المهني بأعمال عالمية عدة، أبرزها: "The Last Drop"، "Holby City"، "Torchwood"، "The Sarah Jane Adventures"، "Doctor Who"، "Being Human"، وغيرها.

على الرغم من أن خطة الإنتاج تضمّنت تصوير مَشاهد العمل في فترة تناهز الـ 90 يومًا، غير أن الإجراءات التي فرضها فيروس كوفيد19 أسفرت عن تمديد فترة التصوير، وذلك تحت إشراف مدير التصوير العالمي الشهير لوك برايان، الذي تحمل بصمته إنتاجات عالمية على غرار: "I Hate Suzie"،"The Reckoning" ، "Urban Myths" ،"Sliced" ،"Dead Pixels" ، "Chewing Gum"، وغيرها.

ومن جانبهما، أمضى كل من المخرج البريطاني كولِن تيج، ومدير التصوير لوك برايان 3 أيام في تصوير مشاهد من الطائرة المروحية. فيما شهد العمل استخدام العديد من المعدات الباهظة على غرار عربات تصوير مع Russian Arm Dynamic المزودة بكاميرات متحركة متطورة لتصوير مشاهد الأكشن، إلى جانب كاميرا فانتوم، وطائرات "درون" بدون طيار، وكاميرات ثابتة في مشاهد الأكشن تطلّبت في بعض المشاهد زيادة عددها من 2 إلى 5 أو 6 كاميرات بحسب خصوصية كل مشهد.

وعلى نحوٍ غير مسبوق في الإنتاجات التلفزيونية، ضمّ "رشاش" أكثر من 24 ممثلًا بديلًا/ محترفًا لتنفيذ المَشاهد الخطرة التي صمّمها وأشرف عليها كالويان فودينيشاروف، أحد مؤسسي فريق Alpha Stunt البلغاري الشهير، والذي تشمل مسيرته المهنية إنتاجات هوليوودية شهيرة منها: "Their" في عام 2016، و" World War Z" في 2013، و "Mission: Impossible – Rogue Nation" في 2015، وغيرها.

طاقم تمثيلي سعودي بالكامل

اعتمد العمل على عدد كبير من المواهب السعودية، ما اقتضى بالتالي التركيز على بناء مواهب جديدة في المملكة، وهو أحد أبرز أهداف كل من "مجموعة MBC" و"شاهد" و"MBC STUDIOS" التي تعمد جميعها إلى احتضان وتعزيز وتنمية المواهب السعودية في جميع قطاعات العمل الإنتاجي والإعلامي.

ويضم "رشاش" طاقمًا تمثيليًا يتألف بأكمله من نخبة من الممثلين السعوديين، هم: يعقوب الفرحان (رشاش)، نايف الضفيري (فهد)، فايز بن جريس (عمر)، حكيم جمعة (سلطان)، عبد الله البراق (مهال)، ابراهيم الحجاج (قحص)، أيمن المطهر (مصلح)، خالد يسلم (الشيف عزام)، سمية رضا (عايده).